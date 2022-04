Grande emergenza. La Juventus rischia di affrontare i prossimi due impegni, contro il Bologna in campionato, e contro la Fiorentina in Coppa Italia, con gli uomini contati in mezzo al campo. Massimiliano Allegri è costretto fare la conta, oltre agli infortunati Manuel Locatelli e Weston McKennie, si è fermato Arthur per un problema alla caviglia, che lo terrà fuori dai giochi per qualche giorno. Tre assenti sicuri, insomma, più il giovane Fabio Miretti, che ieri non si è allenato per un problema fisico. Di fatto sono solo due i centrocampisti di ruolo a disposizione, Denis Zakaria e Adrien Rabiot.



FATTORE DANILO - Una scelta limitata, che potrebbe portare Allegri a riproporre in mezzo al campo Danilo. Il 30enne terzino destro brasiliano è già stato impiegato più avanti, con ottimi risultati, una polivalenza che piace molto al suo allenatore, che stravede per lui. L'ex giocatore di Real Madrid e Manchester City è considerato uno dei pilastri dal tecnico livornese, per questo non è da escludere un rinnovo in anticipo rispetto alla scadenza, giugno 2024. Da parte di Danilo c'è possibilità di rivedere al ribasso l'attuale ingaggio, 4 milioni di euro netti, per andare incontro alle esigenze della Juve e alla nuova politica sui prolungamenti. Segno evidente che a Torino sta bene, che la Juve è casa sua.