Prima di Juve-Lazio, a Dazn ha parlato Danilo.



"I loro attaccanti sono bravi, veloci con i piedi, Pedro e Felipe Anderson hanno già dimostrato di avere una qualità diversa. Se non difendiamo bene possono farci male. Io vice-capitano? Ho sempre detto che per me è un onore indossare la fascia, mi dà tanto orgoglio e tanta responsabilità, visti i tanti campioni che l'hanno indossata. In squadra tutti provano a prendersi le proprie responsabilità, questa è la cosa più importante".