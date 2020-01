L'affare Kurzawa-De Sciglio è ufficialmente saltato e la Juventus ha di fatto virtualmente chiuso il mercato in entrata almeno nel reparto dei terzini. Maurizio Sarri dovrà fare di necessità virtù, continuando ad adattare Cuadrado, rischiando sempre con Alex Sandro e sperando di recuperare il prima possibile quello che, a tutti gli effetti, è diventato un problema a tutto tondo per la Juve: Danilo.



RENDIMENTO FLOP - Il terzino brasiliano è arrivato in estate dal Manchester City nell'ormai celebre scambio con il terzino portoghese Joao Cancelo. Danilo da allora non ha mai convinto, ha giocato soltanto 16 incontri, di cui 13 da titolare saltandone, per infortunio o scelta tattica addirittura 15. Già tre sono infatti i problemi muscolari che ne hanno frenato il suo apporto alla rosa e, anche se a disposizione, non è considerato da Sarri più di una semplice alternativa agli esterni titolari.



PROBLEMA ANCHE A BILANCIO - Il problema in campo si rifletterà inevitabilmente anche sul mercato perché la Juventus permane alla ricerca di plusvalenze e, pur di iscrivere a bilancio quella per Joao Cancelo (28,6 milioni su una valutazione di 65 milioni), ha valutato Danilo 37 milioni di euro. A posteriori può essere considerata una piccola follia perchè la quota ammortamento annuale del suo contratto da 4 milioni netti annui è di 'soli' 7,4 milioni. Il che vuol dire che la prossima estate il suo cartellino inciderà ancora a bilancio per circa 30 milioni e renderà impossibile ripiazzarlo sul mercato. E il problema terzini rimarrà, irrisolto, ancora a lungo.