Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ha parlato a Sky Sport al termine dei primi 45 minuti di gara della sfida contro l'Udinese: "Questo gol è molto importante per me, anche per la squadra, adesso giochiamo altri 45 minuti. Sono contento, però l'importante è come finisce la partita". Sua la rete, infatti, che sta decidendo la partita fino ad esso in favore dei bianconeri.