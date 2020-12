Spesso e volentieri ci si dimentica del valore di qualcosa se scomparsa dalla vista per diverso tempo, e lo si riapprende con estremo stupore solo una volta sbattuta in faccia. È quello che è successo per Matthijs de Ligt, grande assente assieme ad Alex Sandro dell’inizio di stagione della Juventus. Un’assenza che si è rivelata pesante visti gli sbandamenti difensivi iniziali della squadra di Andrea Pirlo, tamponati dalle larghe spalle dell’ex Ajax.