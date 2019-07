Oggi è il giorno di Matthijs De Ligt alla Juventus. Ieri è arrivato, si è fatto attendere più del previsto. Erano le 22.10 quando il suo volo privato è atterrato a Caselle, poi è sfrecciato via alle 22.32: ad attenderlo circa 150 tifosi, che dovranno aspettare ancora un po' per selfie e autografi. Ieri la sua serata, oggi il suo giorno: appuntamento al J Medical per visite mediche e primo bagno di folla, poi appuntamento alla Continassa per firme e contatto con la squadra.



8.35 De Ligt è arrivato al J Medical, accolto dall'entusiasmo dei tifosi bianconeri.