Juventus-De Ligt, si va avanti. La trattativa procede, sotto traccia, ma cresce, continua a muoversi, migliora. Si è partiti dall'accordo tra il club bianconero e Matthijs de Ligt, ormai noto: contratto quinquennale, 12 milioni di euro bonus compresi al giocatore, clausola rescissoria da 150 milioni. Si è passati poi al contatto, la chiamata tra il classe '99 e Maurizio Sarri. E ora, la Juve continua a parlare con l'Ajax...



OFFERTA ALZATA - Come scrivono anche in Olanda, la Vecchia Signora ha alzato l'offerta per i Lancieri: 67 milioni di euro più bonus, per arrivare a quei fatidici 75 che chiedono gli olandesi. Offerta migliorata, quindi, per accontentare l'Ajax; ora si prosegue sul come dilazionare il pagamento. Fabio Paratici vuole concludere l'affare entro il weekend, non è da escludere un'accelerata decisiva già domani per regalare a Sarri il nuovo centrale. La Juve stringe e continua a muoversi, in silenzio. Con De Ligt che si allena e aspetta. In silenzio, anche lui. Per arrivare già pronto all'avventura bianconera.