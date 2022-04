Coppia centrale difensiva senza Matthjis de Ligt per la Juventus questa sera nella sfida contro il Sassuolo che chiuderà la trentaquattresima giornata di Serie A: l'olandese va verso il forfait per un affaticamento muscolare e per questo motivo Massimiliano Allegri dovrebbe mandare in campo dal 1' Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini