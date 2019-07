Matthijs de Ligt, nuovo difensore della Juventus, parla a Sky Sport: "Significa molto per me essere qui, ci sono grandi giocatori con molta esperienza da cui spero di imparare molto. La serata di Champions? Per me è stato fantastico, abbiamo raggiunto la semifinale. Non è stato lo stesso per la Juventus ma ho capito l'importanza dei tifosi bianconeri e dello Stadium, e questo è stato sicuramente un fattore nella mia scelta".



LE PRIME IMPRESSIONI - "Mi piace la professionalità, qui si lavora duro e si migliora ogni giorno. Mi piace, è quello che voglio fare anche io. Ovviamente se arrivi in un grande club come questo trovi tutti giocatori che vogliono sempre scendere in campo. Ci sono molti buoni difensori centrali ma ogni giorno proverò a migliorare e a mostrare le mie qualità. La Champions? È un grande palcoscenico, ma ci sono altre competizioni come la Serie A e la Coppa Italia, ogni giocatore vuole vincere tutto".