Dopo l'eliminazione contro il Lione, Matthijs De Ligt ha parlato ai microfoni di Mediaset: "Ora mi sento molto male, siamo più forti del Lione ma in queste due partite abbiamo trovato difficoltà".



SU COSA E' MANCATO - "Abbiamo giocato bene, ma dopo 12' abbiamo subito un rigore. E' stato difficile, ciò che conta è che siamo fuori dalla Champions".



SULLA STAGIONE - "Siamo contenti per lo scudetto, ma delusi per oggi e per la Coppa Italia. Voglio recuperare dal problema alla spalla. Se mi opererò? Credo di sì".