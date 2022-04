Matthijs de Ligt è uno dei giocatori con il valore più in alto nella rosa della Juventus e di conseguenza anche tra i più cercati dalle grandi squadre d'Europa. Secondo la Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera proporrà al difensore olandese di rinnovare il contratto (in scadenza nel 2024) per evitare poi di doverlo vendere a cifre ridotte. Nel caso non arrivasse questo accordo, De Ligt potrebbe anche lasciare la Juventus ma solo per offerte superiori ai 70 milioni.