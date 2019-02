Mattia De Sciglio parla a Juventus TV della vittoria contro il Bologna, arrivata dopo il k.o. in Champions con l'Atlético Madrid: "Nel calcio basta un episodio, una partita a cancellare tutto ciò che è stato fatto fino a una settimana prima. Le parole servono a poco in questo momento, bisogna parlare poco e lavorare sul campo. I risultati arriveranno di conseguenza. Napoli-Juve? Sarà una partita altrettanto difficile e importante, è uno scontro diretto con la seconda in campionato. Dovremo fare di tutto per allungare la distanza tra noi e loro, affrontandola però come se fosse il match di ritorno contro l’Atlético Madrid, così potremo prepararci al meglio per il match del 12 marzo”.