La scorsa settimana si è aperta con la notizia che ha shockato gran parte del mondo della Juventus e del calcio italiano in generale: il mancato accordo tra i bianconeri e Paulo Dybala per il rinnovo del contratto in scadenza il prossima 30 giugno. La Joya sarà così libera a parametro zero, ma nel frattempo dalle parti della Continassa i dirigenti continuano a riflettere sul futuro degli altri giocatori che stanno vivendo una situazione simile a quella dell'argentino.



ACCORDO CON PERIN - Tra questi c'è anche Mattia Perin, classe '92 tornato stabilmente il vice di Tek Szczesny in questa stagione dopo gli infortuni e i prestiti degli ultimi anni. In passato Gian Piero Gasperini ha pensato di affidarsi a lui per la sua Atalanta e qualche richiesta, non dalla Dea, è arrivata anche in questi mesi. La scelta di Perin e della Juve è però quella di andare avanti insieme e nei prossimi giorni è attesa la firma sul prolungamento del contratto. La nuova scadenza dovrebbe essere fissata per il 2024, con la possibilità di inserire anche un'opzione per un'ulteriore stagione da passare a Torino.