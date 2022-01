L'esterno della Juventus Mattia De Sciglio ha commentato così la vittoria con la Roma: "C'è tutta la felicità di una vittoria importantissima, soprattutto per come è arrivata - ha detto a Dazn - A inizio secondo tempo siamo entrati alla cazzo, poi abbiamo tirato fuori il carattere dimostrando che il gruppo viene fuori nei momenti di difficoltà. Ma dobbiamo farlo vedere fin dall'inizio. Ora godiamoci la vittoria, che tra tre giorni c'è un'altra sfida importante. Quest'anno più che mai dobbiamo riuscire ad avere carattere in tutte le partite, è l'arma in più che ci può servire per rimontare le squadre davanti a noi".



RIPRENDERSI - "Prendere due gol uno dietro l'altro a inizio secondo tempo è una bella botta, e non è la prima volta che capita di rimanere spenti a inizio ripresa. Con il gol del 2-3 ci siamo risvegliati. Il rigore per la Roma? Speravo che non lo desse, a velocità naturale non mi ero reso conto del tocco di mano di de Ligt. Ho sperato nelle qualità di Tek che come all'andata ha salvato il mio gol e la vittoria".



VERSO L'INTER - "Servirà la Juve degli ultimi minuti, l'Inter è un grandissimo avversario e in palio ci sarà il primo trofeo della stagione che per noi è un obiettivo. Nonostante gli assenti, dovremo fare uno sforzo tutti quanti".