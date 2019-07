Mattia De Sciglio ha parlato in conferenza stampa della nuova stagione della Juventus: ''Sarri? La preparazione è cambiata molto rispetto allo scorso anno. E' un metodo di lavoro tosto, intenso: ci piace. Domani cercheremo di metterlo in pratica anche in campo''.



STIMOLI - ''Dal punto di vista personale gli stimoli e le motivazioni sono sempre altissimi. L'obiettivo? Fare una grande stagione''.



NUOVI ACQUISTI - ''Con l'arrivo dei nuovi giocatori la squadra è più forte rispetto allo scorso anno. Mi ha colpito la loro grande applicazione in questi giorni''.