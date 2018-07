Mattia De Sciglio dopo la vittoria col Benfica ai rigori ha parlato ai canali ufficiali della Juventus: "Ci sono stati dei passi in avanti oggi dal punto di vista fisico? Credo di sì, considerando anche l'orario in cui giocavamo e la temperatura, che era un po' al limite. Però penso che si sia visto a livello anche di compattezza di squadra un piccolo passo in avanti rispetto alla partita col Bayern Monaco, e considerando anche che il Benfica è più avanti rispetto a noi con la preparazione. Quindi un'altra buona partita".