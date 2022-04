Juan Cuadrado non ha trovato l'accordo con la società ma ha maturato le condizioni per il rinnovo automatico. Mattia Perin invece ha sposato la causa bianconera in tutto e per tutto, accettando di continuare con il ruolo di secondo portiere (probabilmente il migliore in Italia) e con ingaggio ribassato. La rottura con Paulo Dybala è già storia, quella con Federico Bernardeschi sembra ora la possibilità più concreta ma non è da escludere un accordo in extremis. E poi c'è Mattia De Sciglio, pure lui pronto a firmare il prolungamento di contratto dopo essere stato con un piede o forse più fuori dalla Juve: il prestito al Lione unito al ritorno di Max Allegri invece si è rivelato il modo giusto per rilanciarsi, nonostante qualche infortunio di troppo si è poi rivelato molto utile e in crescita in stagione fino a riconquistarsi un posto in Nazionale. Allora De Sciglio non lascia, anzi rinnova.



I DETTAGLI - Contatti continui nelle ultime settimane, intesa sempre più vicina aspettando firma e annuncio. De Sciglio è pronto a prolungare il contratto con la Juve di altre tre stagioni, spostando la scadenza al 30 giugno 2025, accettando anche i parametri di ingaggio imposti dal nuovo corso bianconero: addio a uno stipendio da 2,7 milioni netti l'anno, si riparte con un ingaggio da 1,5 milioni circa bonus inclusi.