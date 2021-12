Koni De Winter partirà dal primo minuto in Champions League contro il Malmoe. Per il difensore belga della Juventus non si tratta dell'esordio in prima squadra perché già contro il Chelsea nel pesante 4-0 aveva trovato spazio nei minuti finali. Spettatore interessato è però l'Ajax che da tempo sta facendo seguire il gioiello della Juve Under 23.