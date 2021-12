, e che sia uno dei pochi giocatori, se non l'unico, attraverso il qualedurante il mercato di gennaio. Molto diversi i casi di, per i quali in casa bianconera si può sperare (ma è difficile) solo in cessioni tramite il prestito (per il brasiliano) o la risoluzione consensuale (il gallese).. Si sta parlando di una cifra non elevatissima per un classe 2000 che due anni fa (il 2 gennaio 2020) la Juve prelevò dall'Atalanta proprio per 35 milioni (bonus compresi), per poi lasciarlo mezza stagione in prestito al Parma, prima di portarlo a Torino.L'anno e mezzo in bianconero finora è stato contrassegnato da più ombre che luci, ma l'età e le potenzialità dello svedese fanno ritenere la cifra richiesta dalla Juve adeguata, in particolare per il mercato della Premier, dove Kulusevski vanta diversi estimatori. Fra questi ci sono sicuramentere la stessa operazione a vantaggio degli Spurs., l'allenatore del Tottenham che, se dovesse pescare in casa Juve,, piuttosto che su Kulusevski.Il mercato è appena iniziato, e sul fronte Kulusevski potrebbero esserci presto degli sviluppi. Per il momento, nessuno ha offerto alla Juve solo contanti per Kulusevski, ma ci sono state invece delle(è spuntato anche il nome del classe 1996 argentino, in forza al Tottenham)., senza scambi.