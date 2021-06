Le priorità di mercato della Juventus sono ben delineate, e spaziano dal mercato in entrata a centrocampo e attacco a quello in uscita, con il nodo Cristiano Ronaldo. Nel mezzo e nel corso degli anni, la voglia di rinnovare la corsia sinistra, dove c’è il solo Alex Sandro come titolare. Più volte si è parlato di una sua ipotetica cessione o di un innesto di livello che possa minacciare la sua titolarità, ma come riporta Sky Sport, il terzino brasiliano impegnato in Copa America resterà certamente alla Juve.