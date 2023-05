Tra i tanti giocatori di proprietà della Juventus in giro per l’Italia c’è il portiere classe ‘98 Mattia Del Favero. Dopo una stagione da protagonista in Serie C alla Pro Patria il giocatore rientrerà alla base ma è destinato a ripartire: 12 clean sheet in 35 partite nel girone A e i riflettori della Serie B già accesi su di lui. Le prestazioni positive hanno attirato l’attenzione di alcuni club di pronti a farsi avanti per parlare con la Juve. Dopo una stagione da protagonista in C Del Favero può salire di categoria, la Serie B l’ha puntato.