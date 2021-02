Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus, parla a Sky Sport dopo lo 0-0 dei bianconeri con l'Inter in semifinale di Coppa Italia, con la squadra di Pirlo in finale: "La finale vale molto per Pirlo, l'ha raggiunta lui e non l'ha ereditata come quella in Supercoppa. Con le sue idee e il modo di mettere la squadra in campo l'ha conquistata, contro un'Inter forte. Dimentichiamoci il passaggio del turno, i nerazzurri hanno fatto bene con l'equilibrio che Conte sta cercando di trovare. Devono riuscire a sbloccare queste partite, in campionato c'è un domani, ma quando non c'è le cose non vanno e si è visto anche in Champions".