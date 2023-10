Nella festa che ha celebrato i 100 anni dell'unione tra Juve e famiglia Agnelli, ha parlato anche l'ex capitano Alex Del Piero. Le sue parole



"Emozioni di gioia, di felicità, di gratitudine per la famiglia, per i giocatori, gli allenatori, le persone che hanno lavorato qui, i dirigenti e gli splendidi tifosi. Con grande piacere vi trovo stasera ed è sempre un'emozione speciale con questi colori. Serata bellissima, mi sono molto emozionato per quello che abbiamo instaurato con i tifosi, per tutte le montagne russe che abbiamo vissuto. Sono stato fortunato, quando tutti cantano il tuo nome è spettacolare. Vialli è stato un gran capitano, io lo sono diventato ma in quello spogliatoio in tanti erano dei veri leader".