Merih, difensore della, ha concesso un’intervista a Bleacher Report, nella quale ha parlato anche del suo rientro in campo dopo l’infortunio al crociato: “In realtà, questa stagione è iniziata molto bene per me. Tutto è stato fantastico fino al giorno in cui mi sono infortunato. Non dimenticherò mai quel giorno.Abbiamo grandi calciatori che non accettano mai di perdere. Sono stati una fonte di motivazione per me durante il mio infortunio.”"Penso che la Champions League sia il più grande torneo dopo la Coppa del Mondo. Lì si vedono i migliori calciatori. Piccoli dettagli determinano il vincitore.ha vinto questo trofeo 5 volte. È un grande professionista. Contro l'Udinese aveva segnato due gol e si allenò comunque dopo la partita."La nostra squadra nazionale è un misto di esperienza e giovinezza . Non siamo stati sconfitti in Francia . Sono gli ultimi campioni del mondo. Le partite della Francia sono state come una finale per noi. È stata una prova per il futuro. Abbiamo acquisito esperienza. Vorrei non essermi perso, nessuno è morto ... Niente è più importante della salute umana. Partite e tornei vanno e vengono. Spero di tornare alla normalità il più presto possibile. Sarò a posto quel giorno e andrò in campo in forma. Siamo una squadra che corre e combatte. Avremo successo. L'Europeo sarà un torneo difficile. Dobbiamo guardare la partita. Non so dove andremo, ma non ci arrenderemo mai”.