Stesso nome, destini diversi. Come riferito da Tuttosport, in questi giorni la Juve sta riflettendo sul futuro di Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella, entrambi reduci dalle esperienze in prestito rispettivamente alla Cremonese e al Genoa. Il piacentino, che vorrebbe definire quanto prima la situazione relativa al suo possibile rinnovo di contratto, dovrebbe essere aggregato alla prima squadra in ritiro, per essere osservato da vicino da Massimiliano Allegri, mentre il coetaneo nativo di Segrate potrebbe essere solo di passaggio alla Continassa: la Signora, infatti, potrebbe decidere di utilizzarlo come contropartita tecnica per altri colpi in mediana, magari per arrivare a Fabian Ruiz del Napoli.