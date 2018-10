Il tecnico dell'Under 21 Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match amichevole tra gli azzurrini e la Tunisia. Parole di grande elogio per l'attaccante della Juventus Moise Kean: ​“Ha fatto bene. Ha forza incredibile, è un pericolo ogni volta che prende palla. Poi è un ragazzo disponibilissimo e abbiamo bisogno di ragazzi che in un futuro brevissimo possano far parte della Nazionale A, questo è il mio lavoro. Lui è un ragazzo intelligente, che ha voglia, ha la testa giusta, ci sono le condizioni per poter crescere. Tunisia? E’ una squadra scorbutica, che corre molto anche se è un po’ disordinata. Noi dovremmo essere bravi a fare la partita come con il Belgio e magari cercare di vincerla”.