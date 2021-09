L'ha fatta subito alla Juve, nella Juve più in difficoltà degli ultimi dieci anni. L'ha fatta anche in Nazionale, all'Europeo, nella Nazionale più esaltante da Berlino in poi. E ora sta continuando a fare la differenza in bianconero pure in questo complicato avvio di stagione del secondo ciclo targato Max Allegri. Che poi, a ben guardare, con Chiesa in campo la Juve è tornata a macinare quantomeno punti. Dal Milan in poi, i bianconeri hanno ottenuto 7 punti su 9 in campionato, battendo ora pure il Chelsea campione d'Europa. E almeno due vittorie, quella con lo Spezia e questa ben più pesante di Champions.– Al termine è ovviamente lui l'uomo della partita, premiato dalla Uefa. Al termine non può che essere lui a parlare a caldo, cogliendo la palla al balzo per spazzare via ogni voce, presunta o reale, relativa a un eventuale rapporto complicato con Allegri.Contro il Chelsea è partito largo a sinistra, poi è diventato di fatto lui la prima punta di una squadra senza centravanti, alla prima palla buona ha fatto gol. O per meglio dire, alla prima palla buona arrivata dai compagni al termine di una bellissima azione corale: palla al centro, lancio di Bonucci, torre di Rabiot, assist di Bernardeschi. Il resto lo fa Chiesa, che prima e dopo si era messo in proprio come spesso accade per creare pericoli dal nulla.