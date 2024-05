Juve-Di Gregorio, è fatta! Le cifre dell'accordo col Monza

Lache ancora non ha ufficializzato l'allenatore che sostituirà Allegri e Montero sulla panchina bianconera per la prossima stagione e che, salvo clamorosi e inattesi dietrofront sarà l'ormai ex-BolognaNel frattempo però Cristiano Giuntoli si sta muovendo conretamente sul mercato e ha già chiuso colui che rappresenterà il primo acquisto della nuova gestione:Come anticipato già nella giornata di ieri, la Juventus ha accelerato fortemente sul portiere italiano classe 1997 nominato ieri come MVP della Serie A 2023/24 nel suo ruolo., che da tempo aveva incontrato i bianconeri dando la sua disponibilità al trasferimento,Juventus e Monza hanno chiuso l'accordo sulla base dipersonali e di squadra. Al giocatore un contrattocon ingaggio che sarà superiore ai 2 milioni di euro.Rispetto ai 20 milioni di euro prospettati ieri, diminuisce anche la % di guadagno che spetterà all'Inter che, al momento dell'addio in direzione Monza si era assicurata ilda parte di Adriano Galliani. Sarà infatti diper cui non conteranno eventuali bonus.