"La Juventus ha diversi problemi negli ultimi tempi e non si sta parlando molto del rinnovo". Chiaro il messaggio che Angel Di Maria ha lanciato sul suo futuro nei giorni scorsi. Il contratto con la Juve, firmato la scorsa estate dopo una lunga trattativa, aveva soltanto un anno di durata. Una richiesta esplicita dell'argentino, che non voleva legarsi per più stagioni ai bianconeri. Una scelta che, ora, lascia aperto ogni scenario, soprattutto visto quello che sta accadendo negli ultimi mesi dalle parti della Continassa.



IDEA JUVE - La scelta della nuova dirigenza bianconera è di rinviare a fine stagione ogni valutazione sui rinnovi, soprattutto su quelli di giocatori con stipendi così pesanti. Una volta che sarà chiaro il quadro della situazione, con partecipazione o meno alle coppe europee e certezza sulla categoria, si entrerà eventualmente nel vivo del discorso. Per definire la situazione, quindi, serviranno almeno due mesi. Se poi sarà troppo tardi e nel frattempo Di Maria avrà preso altre scelte, a Torino guarderanno oltre.