Qualche settimana fa era arrivato uno sfogo duro di Roberto Gagliardini sul suo futuro: "Non ho più intenzione di avere questo minutaggio", aveva dichiarato dopo la vittoria dell'Inter sul Verona. "Mi sento di poter dare ancora tanto, ho tanta voglia di dimostrare e quindi a giugno prenderò le mie decisioni". Una situazione difficile per il centrocampista, che va a scadenza di contratto a fine stagione, ed è quindi di libero di valutare e scegliere in autonomia l'opzione migliore per il proseguimento della sua carriera. Anche se già a fine gennaio l'addio alla squadra di Simone Inzaghi è stato vicino.



TRA NOTTINGHAM E NUOVA IDEA - Il Nottingham Forest, infatti, ha avuto dei contatti con l'entourage di Gagliardini per provare a portarlo in Premier League subito. Un'opzione che non si è concretizzata, anche se l'apprezzamento degli inglesi per il classe '94 resiste in vista di giugno. Un'ipotesi che non sta scaldando del tutto l'ex Atalanta, che sta aspettando proposte per rimanere in Serie A. Con quasi 200 presenze con la maglia dell'Inter, in tanti lo seguono e preparano offerte. Con la certezza di trovare un calciatore determinato ad aprire un nuovo capitolo importante dopo mesi complicati.