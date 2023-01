Angel Di Maria e Leandro Paredes sono finalmente tornati a Torino. Dopo una lunga vacanza successiva alla finale mondiale vinta dall'Argentina contro la Francia il 18 dicembre, i due campioni del Mondo della Juventus sono atterrati a Caselle questa mattina e si sono recati subito alla Continassa per iniziare un programma di lavoro personalizzato propedeutico al ritorno in gruppo. Il loro lungo periodo di recupero dalle fatiche del Qatar, e dai festeggiamenti per il successo iridato, ha fatto storcere il naso a tanti tifosi bianconeri, che non hanno gradito né il comportamento dei due ex Paris Saint Germain, né tantomeno il lassismo della società bianconera, nella quale sembra evidente in questo momento un vuoto di potere che il solo Max Allegri non è in grado di colmare.



Tocca ora a Di Maria e Paredes riscattare una prima parte di stagione, quella pre-Mondiale, decisamente non all'altezza della loro fama e del loro valore. Le aspettative, in particolare per il Fideo, erano grandi, ma per ora nella Torino bianconera sono andate deluse, e non solo a causa degli infortuni. Di Maria e Paredes adesso hanno sei mesi per dimostrarsi campioni del Mondo anche con la maglia della Juve, anche se il mercato è già in moto, e in particolare per Di Maria non si possono escludere a priori novità clamorose già in questa sessione della campagna trasferimenti (le manifestazioni di interesse per lui non mancano, dal Botafogo agli Emirati Arabi, per finire con la MLS).