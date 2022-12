Si è preso qualche giorno di riposo in più. Ma Angel Di Maria è forse il giocatore della Juve che dovrà da subito lanciare risposte importanti. Perché il partito di chi lo ha visto fin dall'inizio come uno con più testa al Mondiale e alle prossime tappe che non alla Juve, è particolarmente affollato. Ma resta? Lui dice di sì, fino a fine stagione. Anche se da mezzo mondo c'è chi lo tenta: il cuore dice Rosario, stuzzica l'ipotesi Botafogo, ricche le proposte da Mls ed Emirati Arabi.