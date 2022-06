. Angelsi fa attendere, ancora. Come se il tema non fosse già abbastanza caldo, le dichiarazioni del Fideo ai microfoni di ESPN sono tornate ad accendere i riflettori su quella che probabilmente è la trattativa più importante tra quelle avviate (o solo immaginate) alla Continassa, dove sul punto la voce di Massimilianosi è levata forte e chiara. "Di Maria deve essere una priorità, anche a costo di aspettare e di farlo firmare per un solo anno": devono essere suonate più o meno così le parole del tecnico livornese, se è vero che ancora oggi, 25 giugno, la Juve è in (paziente?) attesa di una risposta, per la quale l'ex PSG non sembra avere nessuna fretta. Ma oltre a riportare la questione alla ribalta,