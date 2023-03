L'attaccante della Juventus Angel Di Maria ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida di Europa League vinta per 1-0 contro il Friburgo grazie ad un suo gol.



Come stai?

“Un po’ di fastidio, normale fatica visto che stiamo giocando tanto. La cosa importante era vincere e ce l’abbiamo fatta”.



Ogni volta che giochi, segni.

“Sono contento di aver aiutato la squadra, stiamo facendo un buon lavoro e dobbiamo continuare così”.



Potete arrivare in finale?

“Faremo del nostro meglio. Proveremo a vincere sia la Coppa Italia che l’Europa League”.



In futuro sarai ancora alla Juve?

“Stiamo parlando, sono felice qui e finalmente sto sentendo l’affetto della gente dopo un inizio difficile”.