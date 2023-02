Angel Di Maria ne ha fatti 3 al Nantes in Europa League e il primo pensiero dopo le reti che sono valse il passaggio del turno è stato per la sua figlia minore Pia.



D'altronde prima della gara glielo aveva promesso. "Ti ho promesso un gol, mia guerriera, l'ho realizzato. Ti amo", ha scritto El Fideo su Instagram. Sul suo profilo è comparso anche un video della bambina dal letto d'ospedale che guardava il padre in azione, con una bella didascalia: "Fai uscire sempre il sole nelle giornate grigie. Ti amiamo tanto".



In precedenza, Di Maria aveva raccontato dei problemi di salute che aveva avuto anche la figlia più grande, Mia, nata prematura al sesto mese di gravidanza nel 2013. La piccola aveva trascorso sessanta giorni in ospedale, in terapia intensiva e, nonostante le fossero state date poche chance, è riuscita a sopravvivere.