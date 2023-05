Il problema alla caviglia è risolto, di quello che in realtà da più parti è stato riferito come un mal di pancia non si è proprio parlato. Troppo delicato il momento, troppo importante Angel Di Maria per la Juve e non solo in questa fase. Con il nodo rinnovo di contratto ancora da sciogliere e condizionato da tutto ciò che la Juve si sta giocando dentro, ma soprattutto fuori dal campo: come per Adrien Rabiot d'altronde, sapere di giocare o non giocare la Champions potrà fare tutta la differenza del mondo. E anche Max Allegri lo ha spiegato senza troppi giri di parole.



Tutto nel video del nostro inviato Nicola Balice