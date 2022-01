In serie B il Cosenza cede Sueva al Potenza in C, aspetta Larrivey e si avvicina a Di Pardo dal Vicenza via Juventus. Il club bianconero riprende Olivieri dal prestito al Lecce e lo girerà con la stessa formula al Perugia o al Crotone, dove il centrocampista Zanellato è richiesto dalla Spal.