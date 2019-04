Torna in campo la Juventus, questa sera contro il Cagliari alla Sardegna Arena. Il sito ufficiale bianconero ha proposto un comunicato con i precedenti e tutte le curiosità verso la sfida:



75 PRECEDENTI Sono 75 i precedenti in Serie A tra Cagliari e Juventus: i bianconeri conducono per 38 successi a 11, completano il quadro 26 pareggi.



BENE NELLE ULTIME GARE La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque gare di Serie A contro il Cagliari e in quattro di queste non ha subito gol.



MAI DUE DI FILA DAL 2015 La Juventus è reduce da una sconfitta nell’ultima trasferta, contro il Genoa, in cui non ha trovato il gol: i bianconeri non restano a secco di reti in due match esterni di fila in Serie A dall’ottobre 2015.



TRE CONSECUTIVE PER IL CAGLIARI Il Cagliari ha vinto le ultime tre partite interne di Serie A: tanti successi quanti quelli registrati dai sardi in tutte le precedenti 11 partite casalinghe di questo campionato.



IN GOL DA 16 SFIDE La Juventus ha segnato in tutte le ultime 16 sfide contro il Cagliari in Serie A, soltanto contro l’Atalanta vanta una striscia aperta più lunga (32 match consecutivi con gol) contro un singolo avversario nel torneo. MISTER, ESORDIO CON IL CAGLIARI Massimiliano Allegri ha esordito da allenatore in Serie A con il Cagliari (agosto 2008 contro la Lazio); il tecnico livornese ha collezionato 71 gare alla guida dei sardi (26V, 15N, 30P).



SEDICI GIOCATORI IN GOL Soltanto il Borussia Dortmund (18) ha mandato in gol più giocatori della Juventus (16) nei cinque maggiori campionati europei in corso.



LE MIGLIORI DI TESTA Cagliari (12) e Juventus (11) sono due delle tre squadre ad aver realizzato più gol di testa in questa Serie A (Atalanta a quota 12).



FEDERICO IN SARDEGNA Federico Bernardeschi ha segnato tre gol e fornito un assist nelle due partite di Serie A giocate a Cagliari contro i sardi: nel gennaio 2018 la sua rete decretò lo 0-1 finale per la Juventus.



I NUMERI DI MOISE Kean è il secondo giocatore nato negli anni 2000 ad aver realizzato almeno tre gol nei cinque maggiori campionati europei in corso, dietro soltanto a Jadon Sancho (otto reti) del Borussia Dortmund.