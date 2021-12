, d’altronde De Ligt tra alti e bassi rimane un solido investimento e anche per atteggiamenti è ritenuto un simbolo della sana nuova generazione juventina.. Cifre pre-Covid, che sembrano tutelare la Juve in quella che si preannuncia una maratona a proposito del rinnovo del contratto: sarà la Juve inizialmente a dettare le condizioni di un’eventuale cessione,, la Juve perderebbe un potenziale fuoriclasse della difesa ma incasserebbe abbastanza per sostituirlo adeguatamente e pure rafforzare altri reparti. La cessione ordinaria di De Ligt non è in programma, per convincere la Juve servirebbe una cifra comunque in grado di avvicinarsi a quella prevista dalla clausola rescissoria, poi molto se non tutto verrà determinato dai risultati stagionali: senza Champions un difensore come De Ligt sarebbe un lusso, diventerebbe quasi impossibile potersi permettere il suo ingaggio o rifiutare una proposta che comunque non potrà essere inferiore a 70-75 milioni.Tutto comunque rinviato a maggio o giugno, ora sono solo passaggi di un copione scritto e buono per ogni occasione.