Ultima partita dell'anno per la Juve, Max Allegri presenta così la sfida al Cagliari in conferenza stampa.PARTITA - "Delicata perché ci sono le vacanze, son tutti dietro ai preparativi. Invece è importante la partita, perché il Cagliari come valori tecnici non merita la classifica che ha. Se guardo solo gli attaccanti, sono giocatori tra i migliori per le squadre dal decimo posto in giù. A centrocampo ha giocatori bravi, sulla desta c'è un ragazzo con una bella gamba (Bellanova). Il Cagliari ha dei valori tecnici che non rispecchiano la classifica, non ci possiamo assolutamente permettere un altro passo falso in casa"INDISPONIBILI - "Quelli che erano a Bologna ci saranno col Cagliari. De Sciglio e Bentancur stanno bene, valuterò domani anche perché c'è Cuadrado diffidato"RIMONTA - "Intanto cerchiamo di vincere domani, poi ci prepariamo per gennaio e febbraio. Il 28 febbraio si potrà dire se siamo in lotta pr le prime quattro posizioni o se saremo distaccati. Se la situazione restasse simile sarebbe ottimo"DE LIGT - "Il prossimo passo di De Ligt detto da Mino? Domani deve fare gol! Io non ho sento l'intervista, posso solo dire che sta crescendo e ha fatto interventi da grande difensore, ha qualità e può solo migliorare"OTTIMISMO - "C'è sempre anche nei momenti di difficoltà, non è che siamo diventati scarsi. Ci mancano i punti di quelle famose cinque partite, bisogna andare a lavorare e migliorare l'aspetto finalizzato. A Bologna bella partita dal punto di vista caratteriale. Domani altra partita, a livello psicologico completamente diverse. Il bilancio in questo momento qui...vediamo se riusciamo a chiudere a 34 punti"DYBALA - "Non si è ancora allenato con la squadra, rischiare ora non ha senso. Lui, Chiesa, Chiellini saranno con la squadra il trenta. Danilo un po' indietro, poi vediamo Ramsey. Sul contratto di Dybala so solo che c'era un incontro l'altro giorno con il procuratore, dopo non ho parlato e non so quali siano gli sviluppi, contratto importante, c'è stata un'investitura e credo siano cose normali"MERCATO - "Con i se non si va da nessuna parte. La squadra è ottima, dobbiamo lavorare e migliorare, su questo dobbiamo restare concentrati e restare sereni"KEAN - "Dovrebbe giocare e sono soddisfatto soprattutto per come ha giocato a livello caratteriale a Bologna"RINNOVI - "Di scritto non ci sarebbe nulla, non deve essere condizionante. Credo non ci sia nessun problema sotto questo aspetto"