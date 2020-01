Giovedì 2 gennaio sarà il giorno di Dejan Kulusevski alla Juventus. Lo svedese, infatti, arriverà in serata a Torino e sosterrà domani mattina le visite mediche presso il J|Medical, dove svolgerà tutti gli accertamenti di rito prima della firma sul contratto e gli annunci ufficiali da parte di Juventus e Atalanta. Kulusevski - in prestito al Parma fino a giugno - è stato infatti acquistato dal club bergamasco per 35 milioni a cui si aggiungeranno 9 milioni di bonus. Il classe 2000 firmerà un accordo per cinque anni a 2,5 milioni di ingaggio a stagione a salire. Ci siamo, Kulusevski sarà presto un nuovo giocatore della Juve. La parola fine alla trattativa che ha visto coinvolta anche l'Inter è ormai a un passo.