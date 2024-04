Juve, dopo Dragusin e De Winter il Genoa mette nel mirino un altro difensore

La storia a volte ripete se stessa. Anche nel calciomercato.Dopo aver negli ultimi due anni prima prelevato in prestito e poi a titolo definitivo dalla Juventus i cartellini diil Genoa starebbe ora meditando di compiere per la terza voltaA finire sul taccuino della dirigenza rossoblù sarebbe questa volta il nome di23enne portoghese che la Vecchia Signora ha prelevato lo scorso gennaio dal Lille per 3,6 milioni di euro. Il ragazzo, transitato fugacemente nel 2019 anche dal Milan pur senza debuttare mai in prima squadra, non è ancora riuscito a fare il suo esordio neppure con la Juventus. Motivo che starebbe inducendo gli uomini-mercato di Vinovo a cercargli una sistemazione temporanea in vista della riapertura estiva delle trattative.

Come ricorda stamane Tuttosport,e la possibilità di poter ricalcare anche con Djalò un copione già visto più volte nel recente passato potrebbe essere una soluzione molto probabile. In questo modo, inoltre,, talento rossoblù diventato l'oggetto del desiderio di tantissimi club italiani e non solo. Magari inserendo nell'operazione anche il cartellino dimediano argentino oggi in prestito al Frosinone e molto apprezzato dalle parti di Pegli.