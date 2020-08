Mauricio Pochettino è tra i candidati per sedere sulla panchina della Juve nella prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbero alte le richieste di ingaggio dell’ex allenatore del Tottenham. Pochettino, infatti, chiederebbe un contratto da 10-12 milioni di euro a stagione. Un costo decisamente più elevato rispetto all’altro candidato in pole position per il dopo Sarri, ossia Simone Inzaghi.