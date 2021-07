. Davanti ai 40 mila dello Juventus Stadium,si ergeva in cielo e si coordinava per la rovesciata perfetta, uno dei gol più belli della sua incredibile carriera. Standing ovation: tutto lo stadio, impotente davanti alla forza di quele alla classe del loro top player, estasiati dalla bellezza di quel gol, si alzava in piedi per applaudire. Una settimana dopo la Juve sfiora l’impresa al Bernabéu, ma Benatia fa fallo in area all’ultimo respiro. Ronaldo segna il rigore e il Real passa.Senza quel rigore, probabilmente, nulla di tutto ciò sarebbe mai successo.Ora è tempo di fare bilanci su quello che può tranquillamente essere definito come l’acquisto del secolo, almeno in Italia.Dal punto di vista economico, l’operazione Ronaldo ha avuto i suoi pro e i suoi contro, come tutte le cose. AConsiderando che la Juve, nel 2019, anno del suo arrivo, ha fatturato 1,15 miliardi di euro,. Fra i parametri che l’arrivo di CR7 avrebbe dovuto far schizzare ce ne sono alcuni che, causa covid, non hanno avuto l’incremento atteso (e qui Agnelli è stato particolarmente sfortunato).(da 16,5 a 26,5),. Infine, e qui il covid non c’entra nulla, nel “triennio ronaldiano”Dove invece la Juve, dall’arrivo di Ronaldo, è cresciuta, è in: il valore della società è aumentato (anche a causa di alcune azioni intraprese che esulano dall’ambito sportivo, fra cui l’emissione di alcuni bond), del 40%. Infine, ci sono altri due parametri, non direttamente economici, ma fortemente collegati, in cui il club bianconero ha raggiunto i risultati sperati. Si tratta dei fNei suoi anni di Juve, Ronaldo ha infranto numerosi record con la maglia bianconera. Due di questi sono impressionanti. I. Nonostante i tanti gol segnati e i tanti record infranti, però, in questi tre anni, a causa degli insuccessi in Champions, Ronaldo h: nel 2019 ha perso il confronto con Messi, nel 2020 non è stato assegnato ma le probabilità di vincerlo per CR7 erano quasi nulle così come, probabilmente lo saranno nel 2021.Agnelli lo aveva detto chiaramente. L’arrivo di Ronaldo era volto a raggiungere quellache mancava da tanto, troppo tempo.. Ci si aspettava certamente più di un quarto di finale e due ottavi nella massima competizione europea eNell’ultimo anno, poi, le sue prestazioni, al di là dei gol, sono calate in maniera troppo evidente.. Il primo è che, per incidere con le sue giocate da fenomeno,, caratteristica che, al momento, non ha nessun centrocampista in rosa. Il secondo è che con lui si difende in uno in meno e n, anch’essi poco propensi al ripiegamento e che, se costretti al lavoro difensivo, perderebbero lucidità in fase offensiva.Anche sul mercato Ronaldo costituisce un problema.. L’entusiasmo attorno alla sua presenza non è più, ragionevolmente, così alto ed oggi la Juve pensa seriamente a fare un passo oltre Ronaldo. Bisogna vedere se Ronaldo ha intenzione di fare un passo oltre la Juve o se, diversamente, vorrà portare a termine il suo contratto, ma soprattutto la sua missione.aveva spiegato Sarri qualche giorno fa., un gestore, un mediatore, uno che sa fare di necessità virtù. Se Ronaldo resterà, toccherà a lui far coincidere i suoi interessi e quelli della squadra. Se ci riuscirà, non ci sarà nulla di impossibile, perché Ronaldo è sia il problema che la soluzione.