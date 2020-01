La fumata bianca si avvicina. Arriverà domani, forse mercoledì, ma a questo punto sembra solo più questione di tempo per la conclusione della trattativa tra Juventus e Borussia Dortmund per Emre Can. Contatti andati avanti per tutta la giornata di oggi, l'offerta del club giallonero è salita rispetto a quella iniziale: dai 18 milioni della scorsa settimana ai 22 di oggi. E la Juve a questo punto chiede un ultimo sforzo, a 25 milioni si può chiudere, magari con l'inserimento di bonus. Ancora da definire infine la formula, il club bianconero non ha chiuso al prestito con opzione di riscatto. Trattativa in discesa, si lavora sui dettagli che poi dettagli non sono.



IL GIOCATORE – Intanto Emre Can il suo sì lo aveva già dato al Dortmund, accettando l'idea di abbassarsi l'ingaggio spalmandolo su cinque stagioni rispetto ai 6 milioni netti previsti dal contratto che attualmente lo lega alla Juve. Respingendo al contempo gli assalti, tra gli altri, dell'Everton.