Il mercato potrebbe spalancare le porte a Douglas Costa. L'esterno brasiliano della Juve potrebbe partire se dovesse arrivare l'offerta giusta. La società non ha dubbi sulle qualità del brasiliano, a non convincere però è la condizione fisica del giocatore, che anche quest'anno ha saltato molte partite per infortunio. Su Douglas ha messo gli occhi l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola, che l'ha già allenato al Bayern Monaco ed è pronto a sfidare il Psg per un testa a testa che potrebbe portare circa 40/50 milioni bonus compresi nelle casse della Juve.