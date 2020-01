Douglas Costa ha parlato in una lunga intervista a Dazn, toccando anche l'episodio della scorsa stagione: "Lo sputo a Di Francesco? Mi ha fatto stare male perché non sono quel tipo di persona, ho avuto un blackout di 10-15 secondi in cui ho perso la testa. Ho imparato molto però, mi ha fatto lavorare sulle mie reazioni. So di essere un modello per i bambini, molti giovani vorrebbero essere come me, giocare nella Juve, vivere quello che vivo io. Quindi mi ha fatto riflettere su chi sono e chi voglio essere. Non lo rifarei mai più, anche se mi ha insegnato molto".