Un nuovo acquisto in casa Douglas Costa. No, la Juve non c'entra niente ma è lo stesso esterno brasiliano che rispondendo ad alcune domande dei suoi follower su Instagram rivela: "Non ho animali domestici ma per il prossimo anno pensavo di prendere un cane", scrive. Poi ancora: "Serie preferita? Prison Break" mentre il gol più bello è quello segnato con la maglia del Bayern Monaco contro l'Herta Berlino. Infine una parentesi amorosa: "Come va con la nuova fidanzata? (Nathalia Felix ndr).Troppo Bello!"