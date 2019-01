Secondo Sportitalia, ormai è confermato il forte interesse della Juve per Christian Kouame, attaccante classe ’97, grande protagonista con il Genoa nella prima parte della stagione. "Un discorso più volte approfondito durante i recenti summit di mercato tra le due società. Juve e Genoa devono perfezionare un’affare ormai chiuso, quello che porterà il difensore Romero in bianconero prevedibilmente dal 2020, ma l’intento è quello di entrare presto nel vivo dell’operazione Kouame, ovviamente per la prossima estate", viene fatto sapere.