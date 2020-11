Oggi è giorno di vigilia di Lazio-Juventus ma anche secondo anniversario di uno dei gol più sovrumani segnati da Cristiano Ronaldo non solo in bianconero ma nella sua intera carriera. Il 7 novembre 2018 in Champions League la Juve dominava all'Allianz Stadium contro il Manchester United di Mourinho, e andava in vantaggio con una volée di CR7 su lancio di oltre 40 metri di Bonucci. Poi un clamoroso ribaltone negli ultimi 5 minuti avrebbe mandato ko la Vecchia Signora, ma quella rete di Ronaldo è tutta da rivivere, e la Juventus l'ha riproposta oggi sui propri canali social ufficiali.